Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 95 0

Актрису Светлану Светличную перевели из психиатрической больницы в реанимацию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Что произошло с известной артисткой? В каком состоянии она сейчас?

Яркая советская актриса Светлана Светличная, запомнившаяся многим зрителям по фильму «Бриллиантовая рука», сейчас переживает нелегкий период в своей жизни. Артистка страдает деменцией, из-за чего ее около года назад госпитализировали в психиатрическую больницу.

Однако не так давно стали появляться новости, о том, что Светлану Светличную увезли из психиатрической больницы в другой стационар в реанимацию из-за проблем с сердцем, а родные якобы не в курсе, куда именно ее отправили. Более того, сына Светличной якобы не пускают к ней в больницу.

Чтобы узнать, что происходит со Светланой, 5-tv.ru вышел на связь с ее невесткой Ольгой Ивашовой.

В разговоре с журналистами женщина отказалась раскрывать подробности этой ситуации и сказала лишь, что жизни актрисы сейчас ничего не угрожает.

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — говорит Ольга.

Кроме того, женщина обмолвилась, что сын Светличной — Алексей находится в еще более худшем состоянии, чем сама Светлана Афанасьевна, поэтому просто не имеет возможности ее навещать.

Ранее было известно, что Светличная перестала узнавать родных и старых друзей, поэтому ее родственники решили отправить ее под наблюдение врачей в психиатрическую больницу. После этого были сообщения о том, что в стационаре актриса заболела пневмонией.

Помимо этого, известно, что 83-летняя артистка перемещается только на коляске, так как у нее больные ноги. На данный момент неизвестно точно, где именно находится артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Светличная открестилась от взрослого сына.

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