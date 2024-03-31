Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Три жителя Дагестана задержаны в ходе контртеррористической операции.
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В городах Махачкала и Каспийск отменили режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ РФ). Информацию также подтвердил оперштаб НАК в Дагестане.
Сегодня три жителя республики были задержаны в ходе контртеррористической операции, они планировали совершить теракты. Отмечается, что в ходе осмотра мест задержания преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о преступниках.
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