Три жителя Дагестана задержаны в ходе контртеррористической операции

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

НАК: в Дагестане задержали троих преступников, собиравшихся совершить теракт

Фото, видео: 5-tv.ru

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С самого утра в регионе действует режим КТО.

Силовики задержали в Дагестане троих преступников, планировавших совершить теракты. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра мест задержания преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По данным НАК, пострадавших среди мирных жителей и личного состава правоохранителей нет. В республике продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Режим КТО был введен в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске. Утром 31 марта ФСБ России заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске. Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФСБ рассказали о применяемых мерах в районе введения режима КТО в Дагестане.

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