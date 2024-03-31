ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.

Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился с помощью беспилотников и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. В результате была нарушения работа предприятий оборонной промышленности, занятой изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска подбили очередной Abrams под Авдеевкой. Для этих целей наши военные использовали беспилотник «Ланцет».

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов в РФ
15:15
Захарова предупредила Францию, что в России могут быть не рады их товарам
14:59
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
14:51
«Я счастлива»: Краймбрери утерла Бузовой нос новым признанием о романе с Давой
14:35
Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик мира
14:19
Ушла из жизни экс-тренер Ильи Авербуха и Камилы Валиевой

Сейчас читают

Задача — снизить уровень тревоги: как разговаривать с детьми о терактах
Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок