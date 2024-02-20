Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

По мнению политика, именно эти территории являются исторически российскими.

Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Губернатор добавил, что неразрывно исторически связаны с Россией связаны также Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

«Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая», — сказал Сальдо.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей соответственно.

А Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Украина и ряд недружественных стран итоги референдумов принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев.

Тема:
Спецоперация
20 февр
Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
20 февр
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
20 февр
«Глазам не поверили!» — жители Авдеевки рассказали о встрече российских бойцов
20 февр
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
19 февр
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ
19 февр
Сбежали не все: что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке
19 февр
«Необходима народу»: светооператор Орлов рассказал о важности новой песни рэпера ST
19 февр
«Опасная ситуация»: ВСУ вынуждены отступать сразу по пяти ключевым направлениям
19 февр
«Немалое количество»: Пушилин о сдаче в плен боевиков ВСУ после взятия Авдеевки
19 февр
«Хотите войны, так идите»: во Франции «послали» европейских лидеров на фронт
-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
6:36
Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля
6:23
Обряд по переселению: как забрать домового при переезде в новую квартиру
6:10
От Гордона до Рианны: кто из известных людей родился 20 февраля
6:00
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Канада отправит Украине более 800 многоцелевых беспилотников

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок