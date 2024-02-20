Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

По мнению политика, именно эти территории являются исторически российскими.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».
«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Губернатор добавил, что неразрывно исторически связаны с Россией связаны также Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.
«Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая», — сказал Сальдо.
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей соответственно.
А Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.
Украина и ряд недружественных стран итоги референдумов принимать отказались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев.
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