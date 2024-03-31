Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 2 050 0

Политолог Безпалько: Зеленский опасается проводить выборы президента Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Владимир Зеленский мог бы провести выборы, назначенные на 31 марта, но страх одолел рассудок.

Владимир Зеленский мог бы провести выборы, которые были назначены на 31 марта, но решил этого не делать из-за страха отдать власть кому-то еще. Такую точку зрения высказал политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Очевидно, он опасается, что не выиграет выборы президента и что кто-то займет его место. Поэтому ему проще их не проводить», — заявил политик.

Богдан Безпалько пояснил, что формально Украина не находится в состоянии войны. Из-за этого после августа продлевать полномочия Владимира Зеленского будет очень трудно без объявления войны или иных серьезных обстоятельств.

«Узурпация власти наступит, если он и после августа не проведет выборы. Тогда закончится уже продленное парламентом его время на посту главы государства. Сейчас он может ссылаться на то, что его полномочия продлеваются из-за особых обстоятельств», — объяснил Безпалько.

Он также отметил, что, возможно, Зеленский останется у власти до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти Зеленским.

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