«Во главу угла»: Антон Богданов из «Реальных пацанов» раскрыл секрет крепких отношений

Актер уже обжигался в прошлых отношениях. Как он ведет себя с нынешней женой Лаурой Кемстач?

Российский актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», признался, что секрет его крепких отношений с женой Лаурой Кемстач достаточно прост: при ссорах нельзя играть в молчанку, нужно разговаривать друг с другом. Об этом он рассказал на церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» корреспонденту 5-tv.ru.

«Надо, чтобы люди умели разговаривать. Честность встает во главу угла. Потому что, если ты честно подходишь к своим отношениям, если ты не скрываешь ничего от своего партнера, от своей супруги, то в целом тебе многое могут простить. То есть вы всегда можете договориться», — отмечает актер.

Секрет успеха отношений Антона с его супругой Лаурой в том, что при каком-либо недопонимании супруги всегда ведут диалог. Редкие конфликты не способны сломить их крепкий союз. Двойное предательство от друга и первой жены в прошлом послужило напоминанием Богданову, что доверие и разговоры — это самое главное.

Премия «Новое Радио AWARDS 2024 — это благотворительный музыкальный марафон в пользу Фонда Хабенского, миссией которого является повышение качества лечения и реабилитации детей и молодых взрослых с опухолями мозга.

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