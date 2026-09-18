Срочникам МЧС новые выплаты: сколько будут платить за службу в пожарных частях

Срочникам в пожарных частях МЧС установили оклад в 2 758 рублей

Военнослужащие по призыву, которые проходят службу в пожарных подразделениях МЧС России, будут получать ежемесячный оклад в размере 2 758 рублей. Это следует из документов, с которыми ознакомилось ТАСС.

Соответствующая норма закреплена постановлением правительства России. Выплаты для срочников в подразделениях Федеральной противопожарной службы будут установлены на уровне окладов военнослужащих по призыву в ряде других ведомств.

Размер выплаты будет таким же, как у срочников в Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, погранслужбе ФСБ и ФСО.

После индексации в октябре 2025 года там действует оклад в размере 2 758 рублей. Военнослужащие по призыву в Вооруженных силах России получают 2 644 рубля в месяц.

Новая норма связана с решением направлять часть призывников на службу в подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. Всего в такие подразделения могут быть направлены до семи тысяч военнослужащих.

Глава МЧС Александр Куренков сообщал о договоренности с Минобороны по направлению военнослужащих по призыву в пожарные части ведомства. На тот момент средняя укомплектованность подразделений составляла 65,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский самолет Ил-76 МЧС России участвовал в тушении природных пожаров в Сербии. Экипаж совершил более 60 вылетов и сбросил почти три тысячи тонн воды на горящие леса.

В Белграде состоялась встреча российских пилотов с председателем Интернациональной полицейской ассоциации Сербии Небойшей Пантеличем. По решению правления организации командиру Ил-76 вручили золотую плакету и золотую медаль.

Пантелич поблагодарил российских спасателей за помощь в наиболее напряженный период борьбы с пожарами. Он отметил профессионализм экипажа и его готовность оперативно оказать поддержку Сербии.

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