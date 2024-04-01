Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной

Первые лучи солнца могут стать причиной неожиданного побочного эффекта некоторых уходовых манипцляций.

Весна — время преображения. Природа пробуждается ото сна, и вместе с ней хочется цвести. Достать красивое платье, изящные туфли, обновить прическу. И конечно же освежить кожу после долгого зимнего периода. Однако именно в это время стоит проявить осторожность и не увлекаться. Чтобы вместо привлекательного румянца не получить пигментацию и другие неприятные последствия.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Музелли Шукан объяснила: как бы ни хотелось кардинального преображения, процедуры, травмирующие кожу, в это время года нисколько не полезны, а даже опасны. Весной лучше воздержаться от лазерных шлифовок, глубоких пилингов, удаления шрамов, рубцов и папиллом. Поврежденные покровы под солнечными лучами могут покрыться пятнами, с которыми придется долго бороться.

«Пигментация кожи — не очень приятное явление, так скажем, которое влечет за собой ряд манипуляций по устранению. И не факт, что мы до конца сможем их убрать. Поэтому заранее рекомендую вам весной быть очень аккуратными с такими травматичными процедурами», — подчеркнула доктор.

Даже если за окном не жарко, солнечная активность весной усиливается. Поэтому перед каждым выходом из дома врач рекомендует использовать крем с показателем SPF, соответствующим типу кожи. Принципиальный момент: наносить такие средства нужно хотя бы за 20-25 минут до выхода, так как впитывание и запуск защитных свойств требуют времени. Это поможет сохранить кожу ровной и красивой.

Весной вашей красоте необходимы качественное питание, защита и уход. После зимы нередко происходит обострение имеющихся проблем, таких как акне или розацеа. Это еще одна причина пощадить кожу и не атаковать ее радикальными процедурами. Кроме того, прежде чем начинать борьбу с несовершенствами, стоит обратиться к медицинскому специалисту. Возможно, помимо косметологии, необходима комплексная терапия, оздоравливающая весь организм.

«Первое, что я вам могу порекомендовать в этот период, это, конечно же, пилинги нового поколения, которые не агрессивны и не наносят большой травматизации и дермабразии. Не путайте, пожалуйста, нового поколения пилинги и глубокие срединные, шелушащиеся, которые мы в этот период уже не делаем, да и, пожалуй, вообще от них стоит отказаться… Кто-то еще по старинке любит как следует пошелушиться. Ради бога, но только не весной и не летом», — предупреждает эксперт.

Накануне летних отпусков в косметологических кабинетах становятся особенно востребованы процедуры преображения, в том числе ботулинотерапия. Женщины, да и мужчины тоже, стремятся избавиться от мелких морщин, обращаются за реконструкцией форм с помощью филлеров.

Как известно, споры о чудотворном действии ботокса и его опасности ведутся давно, вопрос обсуждается жарко и в среде специалистов, и в среде их пациентов. Каждый распоряжается внешностью в соответствии с собственным вкусом, одно остается неоспоримым — доверять лицо стоит профессионалам, желательно с медицинским образованием, а не выпускникам двухнедельных курсов. Чтобы и дальше узнавать себя в зеркале.

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