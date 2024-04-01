Продлевает жизнь: что наука говорит о пользе смеха для организма

Оказывается, веселье — это природное лекарство от всех болезней, поэтому сегодняшний праздник нужно отмечать с большим размахом.

Оказывается, смех — это не только веселое времяпровождение, но и природное лекарство от многих болезней. Ведущие врачи России, такие как доктор медицинских наук Ольга Ткачева, в один голос говорят о том, что благодаря смеху сокращается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшаются когнитивные функции, а также продлевается жизнь.

Согласно исследованиям, люди, которые смеются чаще одного раза в неделю, значительно снижают риск возникновения у себя осложнений хронических заболеваний. По словам врачей, смех напрямую влияет на разнообразные процессы в головном мозге, включая болевую и иммунную систему.

«Так, просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой во время смеха определенных нейромедиаторов, таких как серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости.

Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям», — объясняет врач.

К тому же, смех влияет на запоминание информации. Лимбическая система, отвечающая за эмоциональные реакции (в том числе и смех), неразрывно связана с гиппокампом, в котором и формируются воспоминания, поэтому активация одних центров стимулирует и близлежащие.

Более того, смех можно использовать даже в качестве общеукрепляющих упражнений, так как он активизирует дыхание и усиливает кровообращение всех органов.

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