Богохульство на государственном уровне: чем пасхальная речь Байдена оскорбила американцев

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Политолог Дудаков: антирелигиозная политика Байдена ведет США к культурной войне

Богохульство на государственном уровне: чем пасхальная речь Байдена оскорбила американцев

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На сколько еще хватит терпения консервативного населения?

Пасха всегда являлась одним из важнейших праздников, как для православных христиан, так и для католиков. В этом году праздник у двух конфессий сильно разошелся по времени — если православные будут отмечать Светлое Христово Воскресенье только 5 мая, то в католицизме оно уже прошло.

Одним из главнейших пасхальных инфоповодов стало обращение президента США в связи праздником. Огромное количество аналитиков и простых обывателей отметило в нем очень настораживающую повестку, которую демократическая партия пытается продвигать в сегодняшней Америке.

Сайт EADaily, со ссылкой на политолога Малека Дудакова, рассказал, что сильнее всего в речи Байдена поражает то, что он продолжает придерживаться тенденции, которую задал еще в 2022 году. Дело в том, что свою речь он посвятил не религиозным американцам, а так называемой «мультикультурной» части населения страны. Проще говоря, от Бога он отошел в сторону актуального либерального нарратива, что, оказывается, для него уже не впервой.

«В 2022 году он умудрился произнести речь в честь Пасхи, в которой ни разу не упомянул ни Бога, ни воскресение Христа. Казалось, речь идет о светском празднике, не имеющем отношения к христианству.

И при этом Байден формально считает себя католиком. Хотя его же Минюст вместе с ФБР в 2023 году были уличены в организации слежки за консервативными католическими приходами. Просто те не соответствуют нынешней расово-гендерной идеологии Демпартии. Консервативных католиков буквально стали приравнивать к экстремистам в Америке Байдена», — пояснил эксперт.

И губительная для консервативной части населения политика либеральной правящей элиты оказалась на удивление продуктивной. За последние 50 лет доля христиан в США упала с 95% до 63%.

Сегодня менее трети американцев регулярно посещает церковь, из-за чего общество становится более разобщенным, а накапливающееся недовольство ведет к культурным войнам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
«Наступит тот момент»: Песков об истечении срока полномочий Зеленского
13:07
Жена погибшего пассажира рейса Бангкок-Красноярск хочет наказать «Аэрофлот»
12:51
Богохульство на государственном уровне: чем пасхальная речь Байдена оскорбила американцев
12:48
ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому ВСУ получали боеприпасы
12:35
«Нагулялся»: Владимир Политов из «На-На» впервые рассказал о жене и ребенке
12:30
«Готовятся документы»: Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок