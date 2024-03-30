Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Протестующие пацифисты сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке

Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США был вынужден закончить выступление из-за криков из зала.

Предвыборное мероприятие президента США Джо Байдена, на котором присутствовали бывшие американские лидеры Барак Обама и Билл Клинтон, было сорвано протестующими пацифистами. Как сообщает EADaily, некоторым из них пришлось заплатить тысячи долларов, чтобы принять участие в митинге.

Выступление американского президента было запланировано в Нью-Йорке 29 марта, однако Байдену пришлось прервать свою речь из-за криков и свиста из зала. Протестующие высказывались против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны США.

«Многие кричали про «кровь на ваших руках», — сказано в сообщении пресс-пула Байдена.

Стоит отметить, что согласно опросу, проведенному компанией Gallup, лишь 36% американцев поддерживают продолжение операции в Газе, причем, большинство из них –демократы. Против войны, которая сопровождается многочисленными жертвами среди мирных палестинцев, высказались 55% респондентов.

Также акция против политики действующих властей США, поддерживающих палестино-израильский конфликт, проходила возле здания Radio City Music Hall. По некоторым данным, не обошлось без стычек протестующих с полицией.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что демократы устроили демарш на слушаниях по импичменту Байдену.

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