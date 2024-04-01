Средства на развитие: с кого не будут взимать курортный сбор в Санкт-Петербурге

Ожидается, что до конца года в бюджет города поступит около 310 миллионов рублей.

Важное нововведение, которое коснется почти всех туристов в Петербурге: с сегодняшнего дня в Северной столице начинает действовать курортный сбор. По 100 рублей с человека за каждые сутки проживания в гостиницах или отелях.

Сэкономить смогут только те, кто останавливается в частном порядке у родственников или друзей, ну и еще дети — за них платить не нужно. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет все детали.

Понедельник, время обеда, но у флагмана революции — крейсера «Аврора» очередь. Первые теплые дни и турпоток хлынул в Петербург. А тут сюрприз — за каждый день в гостинице доплати сто рублей с человека. Отельеры начали взимать курортный сбор. Ожидается, что платить будет половина гостей. Предусмотрена целая группа льгот.

«По законодательству плательщиками курортного сбора не являются несовершеннолетние дети. Установлена 21 льготная категория. Это ветераны, спортсмены. Дополнительная льготная категория — многодетные родители», — рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петурбурга Сергей Корнеев.

Инвалиды, участники СВО, блокадники. Если не хочешь платить — предоставь документы о льготе. А если льгот нет, но все равно отказываешься платить — напиши письменный отказ. В гостиницу тебя заселят, но выставят административный штраф. До двух тысяч рублей. Работу системы оттачивали несколько месяцев: какие данные собирать, куда отправлять и в какие даты.

«По законодательству курортный сбор не облагается налогом. Мы для себя решили, что будем пробивать его отдельным чеком, который у нас не будет уходить в налоговую. Но при этом вопрос с эквайрингом так до сих пор и не решен. Как вы знаете, 95% людей оплачивают все картой», —отметил управляющий отелем Максим Валов.

То есть, с каждой сотни комиссию отдают сами отели. Это первый нюанс, который уже обнаружился. Одно дело, когда у тебя десять номеров, как здесь, другое — когда 500. Придется нанимать дополнительный персонал.

Приезжает, к примеру, группа с китайскими туристами — каждого надо записать, потратить время. Посуточные квартиры тоже попали под действие курортного сбора, придется собирать персональные данные.

Для этого так или иначе нужен ресепшен. Собрали персональные данные, выдали два чека — за бронь и курортный сбор, взяли ключ-карту и пошли в номер. Но некоторые отели заселяют после брони онлайн, просто скидывая тебе код от дверей. Без ресепшена. Как они будут собирать данные и подписи — пока вопрос.

В этой компании несколько квартир, их уже занесли в базу оператора. На каждое заселение будет выезжать сотрудник. Инициативу поддерживают полностью, хотя переживают за гостей.

«Конечно, людям, которые бюджетники, они не будут рады этому еще плюс. Они торгуются за каждые 100 рублей. У нас нет таких желающих, чтобы что-то еще хотели дополнительно сверху доплачивать», — прокомментировала совладелец компании по аренде недвижимости Наталья Кульченко.

Но, учитывая опыт Крыма, Краснодара, Ставрополья и Алтая, нет сомнений, что деньги пойдут в дело. Реставрация фасадов, культурных объектов, новые парки, скверы и набережные.

На Васильевском острове, неподалеку от этого отеля, например, обещают построить фонтан. Примерные доходы городской казны от курортного сбора оценивают более чем в 300 миллионов рублей в год. Ожидается, что полностью система заработает с учетом всех пожеланий и коррективов к разгару сезона, а это в Северной столице середина июня — время белых ночей и праздника «Алые паруса».