Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 70 0

На Елену Степаненко подали в суд родственники ее покойной подруги

Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В чем обвиняют заслуженную артистку России?

Бывшая жена Евгения Петросяна юмористка Елена Степаненко оказалась в центре скандала. На этот раз, судебные тяжбы у заслуженной артистки России возникли c родственниками ее покойной подруги, которая незадолго до смерти внесла Степаненко в свое завещание.

Как стало известно 5-tv.ru, иск сестры и матери почившей в 2022 году дизайнера Натальи Маголы будет рассмотрен Хамовническим районным судом. Родные покойной женщины требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2022 года в пользу трех лиц, среди которых есть и Степаненко. От подруги юмористка унаследовала две роскошные квартиры в центре Сочи.

Как утверждают родственники Натальи, наследодательница не обладала полной дееспособностью, поскольку составляла завещание после тяжелой черепно-мозговой травмы с опухолью головного мозга.

Первое заседание по делу назначено на 18 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие звезды обсудили пополнение в семье Петросяна.

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