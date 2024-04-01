В России обнулили таможенные пошлины на ввоз помидоров до 31 мая

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Льготы распространятся на отдельные виды свежих и охлажденных томатов.

В России обнулили таможенные пошлины на ввоз помидоров до 31 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Правительство России приняло решение отменить таможенные пошлины на ввоз отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тысяч тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

Действовать отмена будет до 31 мая. В документе указывается, что данное решение обеспечит стабильные цены на помидоры благодаря росту предложения на внутреннем рынке. Под льготы подпадают среднеплодные и крупноплодные томаты за исключением помидоров ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

Кабмин в постановлении утвердил правила распределения объемов помидоров и выдачи необходимых для беспошлинного ввоза документов участникам внешнеторговой деятельности. Их предоставлением займется Минсельхоз России.

Документ подготовлен для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов от 26 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз намерен повысить пошлины на российское зерно. Брюссель таким образом надеется оставить Россию без доходов. В ЕС при этом подчеркнули, что украинский конфликт накладывает новые обязанности на организацию. МИД РФ уже прокомментировал такие планы Европы.

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