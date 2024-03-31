Жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 54 0

Националисты продолжают терроризировать мирное население.

Жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала одна из местных жительниц, получив осколочные ранения. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

«В результате обстрела на территории предприятия, расположенного в поселке, произошел пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание», — написал губернатор в Telegram-канале.

Также повреждены пять многоквартирных домов. Власти региона окажут помощь в восстановлении имущества, добавил Старовойт.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курский автобус без тормозов чуть не убил сразу десять человек.

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Жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ

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