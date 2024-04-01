Эпатажная знаменитость объяснила, почему не придерживается поста.

Скандальная танцовщица Анастасия Волочкова, которую часто обвиняют в алкоголизме, в интервью Алене Жигаловой заявила, что совершенно спокойно обходится без спиртного.

Речь в беседе зашла о начавшемся посте. По словам Волочковой, ей не надо специально поститься, потому что ее обычный рацион и так не назовешь скоромным.

«Как мне держать пост, если я ем утром овощной суп постный, как том-ям, но без всяких креветок, а с китайской капустой, зеленью? Очень острый суп. Соль я не ем, сахар не ем. Вот я супчик этот съела утром, а вечером — два яйца всмятку», — поделилась диетой Волочкова.

Также она заявила, что абсолютно не испытывает тяги к алкоголю, потому что в противном случае не смогла бы «по три чача каждый день в балетном зале на пуантах крутиться-вертеться».

«Я могу без алкоголя совершенно спокойно. Я хочу — пью свое просекко (итал. рrosecco — сухое игристое вино), хочу — не пью. У нас полстраны бухает голимую водку, а Волочкова с бокалом дорогого просекко, с клубникой свежей уже алкоголик», — обиженно заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший участник «Фабрики звезд» сделал предложение Анастасии Волочковой.