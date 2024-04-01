ДТП на переезде под Ярославлем произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

В столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Столкновение поезда с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области произошло по вине нетрезвого диспетчера. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Смертельное ДТП произошло в районе Берендеево. Рейсовый автобус ПАЗ направлялся из Переславля-Залесского в Бектышево, когда оказался на железнодорожных путях. Там его буквально снес скорый пассажирский поезд сообщением Архангельск — Москва.

Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что в результате ДТП погибли семь человек. Позднее пресс-служба МЧС России передала, что число жертв возросло до восьми. В их числе водитель и семь пассажиров автобуса. На месте трагедии работают спасатели и психологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курске автобус с отказавшими тормозами едва не убил десять человек.

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