«Один за другим уходят»: умер еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены»

Накануне стало известно о кончине лидера коллектива Пелишенко.

Вслед за капитаном команды КВН «Одесские джентльмены» Светославом Пелишенко скончался и другой участник коллектива — Александр Теплицкий. Печальное известие сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Один за другим уходят „джентльмены“, — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один кавээнщик из команды „Джентльменов“ — Александр Теплицкий», — написала Альперина.

Причину смерти она не сообщила, добавив лишь, что в прошлом она вместе с Теплицким и другими членами команды работала в газете «Одесский вестник».

К слову, команда КВН «Одесские джентльмены» дважды становилась чемпионом сезона Высшей лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбары Раш.