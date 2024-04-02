Снова оговорился: Байден насмешил Белый дом на детском празднике Пасхи
Байден оговорился и придумал новую породу устричных кроликов на празднике Пасхи
Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru
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Шутки американского президента довели до слез ребенка.
Американский президент Джо Байден снова дал повод для насмешек в интернете. На этот раз глава США на детском празднике Пасхи перепутал созвучные слова и придумал новую породу кролика.
«Кстати, скажите привет устричным кроликам! Идите сюда парни, чтобы все вас видели», — заявил он.
Выступление состоялось во время традиционного катания пасхальных яиц перед Белым домом. Опять же, по традиции, Байден спустился на лужайку перед резиденцией, чтобы встретиться с гостями: многие пришли с детьми. Очевидно, они хотели увидеть того самого устричного кролика, но вышел Байденю. Такой сюрприз довел ребенка до слез.
А вот американские конгрессмены поведением лидера Соединенных Штатов оказались просто возмущены. Они потребовали главу Белого дома объяснить, почему он назначил новый в США праздник дня трансгендеров на самую священную для всех католиков мира дату. Байден так и не нашел, что ответить, и просто заявил, что он этого не делал.
Ранее 5-tv.ru писал, чем пасхальная речь Байдена оскорбила американцев.
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