Ушла из жизни заслуженная артистка России и Якутии оперная певица Нина Чигирева

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Она была звездой оперы и большим профессионалом в своем деле.

Ушла из жизни заслуженная артистка России и Якутии оперная певица Нина Чигирева

Фото: sakha.gov.ru Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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Заслуженная артистка России и Якутии, оперная певица Нина Чигирева умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Саха Афанасий Ноев в своем Telegram-канале.

«Сегодня на 70-м году жизни ушла известная оперная певица, народная артистка Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка РФ и Якутии Нина Николаевна Чигирева», — пишет министр.

Ноев подчеркнул, что якутская певица обладала ярким голосом и выступала не только в театрах Якутии, но и на лучших сценических площадках мира. Министр выразил глубокие соболезнования всем родным и близким артистки.

Нина Чигирева родилась 15 ноября 1954 года в селе Эмиссы Амгинского района Якутской АССР. В 1979 году певица закончила Якутское музыкальное училище, а потом в 1987 году окончила вокальный факультет Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Записи певицы имеются в «Золотом фонде» республиканского и российского радио. С 1997 года певица преподавала в Высшей школе.

В творческом репертуаре Чигиревой есть почти все меццо-сопрановые партии, исполняемые на сцене оперного театра. Ее творчеству присущи оперная масштабность, яркость воплощения сценических образов, глубина переживаемых чувств.

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