Да будет свет! В России упростили подключение жителей СНТ к энергоснабжению

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Правительство РФ упростило подключение жителей СНТ к энергоснабжению

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Для заключения прямого договора надо подать заявку в энергосбытовую компанию.

Хорошая новость для дачников. Правительство упростило подключение жителей садовых некоммерческих товариществ к энергоснабжению.

Для заключения прямого договора теперь достаточно подать заявку в свою энергосбытовую компанию, все остальные процессы она возьмет на себя. Организация проверит и зарегистрирует электросчетчик, если он уже есть в доме, и самостоятельно урегулирует все вопросы с компаниями, на чьем балансе находятся сети, к которым подключено СНТ. Заявитель сможет наблюдать за процессом в своем личном кабинете на сайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заговорили о последствиях отказа от российского газа.

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