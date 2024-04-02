Пополнение в Год семьи: Анна Хилькевич ждет третьего ребенка

Однако внимательные подписчики обо всем догадались еще прошлым летом.

Актрису Анну Хилькевич внимательные подписчики заподозрили в беременности в августе прошлого года, но она всячески отрицала все слухи. Теперь же звезда раскрыла, что ждет третьего ребенка.

Недавно Хилькевич появилась на одном из федеральных каналов в шоу, где всем стало очевидно ее интересное положение.

Стоит напомнить, что у актрисы уже есть двое детей от бизнесмена Артура Мартиросяна — это восьмилетняя дочь Арианна и пятилетняя Мария.

Теперь супруги ожидают появления третьего наследника, пол которого пока что неизвестен.

«Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел», — поделилась Анна.

Актриса рассказала в эфире шоу, что теперь готова поделиться своей радостной новостью со всей страной.

«Рождение ребенка — это всегда большое счастье. Еще очень символично, что пополнение в нашей семье случится именно в Год семьи, объявленный нашим президентом. Поэтому поддерживаем тренд на многодетность и увеличиваем рождаемость», — добавила актриса.

При этом еще в 2019 году Анна признавалась, что в роддом отправится еще не скоро, так как совсем не успевает заботиться о двух детях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Джиган и Самойлова шокировали детей новостью о пятой беременности.