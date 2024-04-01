«В смысле?» — Джиган и Самойлова шокировали детей новостью о пятой беременности

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 79 0

Оксана Самойлова и Джиган разыграли своих детей новостью о пятой беременности

«В смысле?» — Джиган и Самойлова шокировали детей новостью о пятой беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Больше всех удивилась и явно не обрадовалась старшая дочь рэпера и модели.

Модель Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган внезапно объявили о том, что в их семье планируется пополнение, чем повергли в шок не только подписчиков, но и собственных четверых детей.

Дело в том, что в преддверии «дня дураков» пара решила разыграть наследников, подготовив им подарки, намекающие на очередную беременность мамы.

На розыгрыш повелась старшая дочка Ариела, на лице которой был неподдельный ужас.

«В смысле?» — спросила она и выпучила глаза от неожиданности.

Масла в огонь подливали и сами шутники, которые приговаривали, что это событие изменит их жизни навсегда. В конце концов дети смирились и даже заявили, что очень рады за родителей, однако их смущает фигура Самойловой, которая ничуть не изменилась.

В результате розыгрыш раскрыл Джиган, заявив, что детей «облапошить» не удалось.

Хоть этот случай и оказался первоапрельским розыгрышем, вокруг пятого ребенка в звездной семье уже давно ходят разнообразные слухи. Даже сама Самойлова признавалась, что была бы не против стать мамой еще одного малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Политов из «На-На» впервые рассказал о жене и ребенке.

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