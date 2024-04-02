Шестидневная рабочая неделя: как будут отдыхать россияне на майских праздниках

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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед майскими праздниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Когда начнутся выходные и сколько они продлятся?

Шестидневная рабочая неделя ждет нас с 22 апреля. Как напомнили в Роструде, суббота — это 27 число — станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник — 29 апреля. Ну а длинные выходные, приуроченные к майским праздникам, продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Потом еще немного поработаем и снова отправимся на каникулы. Они продлятся четыре дня — с 9 по 12 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Санкт-Петербург готовится к началу высокого туристического сезона.

В этом году город рассчитывает принять больше десяти миллионов человек — это почти столько же, сколько было до начала ковидных ограничений. Ко всему в Северной столице ввели курортный сбор, средства с которого пойдут на развитие.

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