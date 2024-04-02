У него лапки: альпинисты встретили кота на самой высокой горе Польши

Многие предположили, что видео фейковое, однако эта история не уникальна.

Самое большое разочарование испытали польские альпинисты, когда взошли на высочайшую вершину страны — гору Рысы. Вместо шикарного вида там их ждал самый обычный домашний кот, который сидел на камнях и с презрением смотрел на уставших людей.

Как он там оказался — никто не понимает, потому что высота горы составляет 2,5 метров, а флора с фауной в этих местах весьма скудная. Многие сразу предположили, что все это фейк, и туристы специально принесли с собой животное, чтобы снять ролик.

Однако история эта не уникальна. Несколько лет назад похожий случай был в Корее, где альпинист тоже нашел на высоте двух тысяч метров самого обыкновенного кота, которого в итоге забрал себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди отходов на мусороперерабатывающем заводе нашли собаку.