У него лапки: альпинисты встретили кота на самой высокой горе Польши
Альпинисты встретили кота на самой высокой горе Польши
Фото, видео: 5-tv.ru
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Многие предположили, что видео фейковое, однако эта история не уникальна.
Самое большое разочарование испытали польские альпинисты, когда взошли на высочайшую вершину страны — гору Рысы. Вместо шикарного вида там их ждал самый обычный домашний кот, который сидел на камнях и с презрением смотрел на уставших людей.
Как он там оказался — никто не понимает, потому что высота горы составляет 2,5 метров, а флора с фауной в этих местах весьма скудная. Многие сразу предположили, что все это фейк, и туристы специально принесли с собой животное, чтобы снять ролик.
Однако история эта не уникальна. Несколько лет назад похожий случай был в Корее, где альпинист тоже нашел на высоте двух тысяч метров самого обыкновенного кота, которого в итоге забрал себе.
Ранее 5-tv.ru писал, что среди отходов на мусороперерабатывающем заводе нашли собаку.
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