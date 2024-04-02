Минобороны РФ опубликовало кадры полета ракетоносцев над Японским морем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Российские самолеты провели в воздухе, в общей сложности, десять часов.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракетоносцы шли в сопровождении истребителей Су-30СМ. В общей сложности полет длился десять часов. В военном ведомстве России подчеркивают, что он проходил в строгом соответствии с международными нормами.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский истребитель подняли в воздух из-за двух американских бомбардировщиков.

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