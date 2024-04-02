«Очень высокая цена»: Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе»

Анализ случившегося в концертном зале должен быть объективным и профессиональным, подчеркнул президент.

Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

«В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков — мы, безусловно, доберемся», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия в этом теракте «заплатила очень высокую цену», поэтому весь анализ произошедшего должен быть объективным и профессиональным. Это важно для улучшения обеспечения правопорядка и безопасности в местах массового нахождения людей.

Президент вместе с тем заявил о недопустимости использования трагедии в Подмосковье с целью провокации национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

На прошлой неделе глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе». Эти боевики собирались также устроить новое нападение в Каспийске. ФСБ предотвратила трагедию.