Киев признал признали попытки разжечь межнациональную вражду в России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Украинские агенты внедряются в Telegram-чаты, чтобы настраивать людей против друг друга.

Киев признал признали попытки разжечь межнациональную вражду в России

Фото: Zuma / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украинские спецслужбы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» проводят операции по разжиганию межнациональной розни в России. Об этом в интервью газете The Times заявил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их», — подчеркнул он.

В публикации говорится, что украинские агенты внедряются, в частности, в Telegram-чаты, чтобы настраивать людей против друг друга.

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта «Крокусе».

«В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков — мы, безусловно, доберемся», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

При этом Путин заявил о недопустимости использования трагедии в Подмосковье для провокации национальной розни, ксенофобии и исламофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК проверит версию о причастности Запада и Украины к терактам против России.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.53
0.24 99.41
-0.16
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

21:14
Киев признал признали попытки разжечь межнациональную вражду в России
21:03
Эволюция Джеймса Бонда: кто может сыграть нового агента 007
20:53
«Историческая справедливость»: Путин встретился с сербским режиссером Кустурицей
20:42
Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
20:31
Газовые вопросы: странам ЕС может грозить энергокризис из-за решения Байдена
20:20
«Проверочный звонок»: Байден выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
«Была подобная практика»: имеет ли донор спермы права на ребенка
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок