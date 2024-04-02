Киев признал признали попытки разжечь межнациональную вражду в России

Украинские спецслужбы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» проводят операции по разжиганию межнациональной розни в России. Об этом в интервью газете The Times заявил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их», — подчеркнул он.

В публикации говорится, что украинские агенты внедряются, в частности, в Telegram-чаты, чтобы настраивать людей против друг друга.

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта «Крокусе».

«В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков — мы, безусловно, доберемся», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

При этом Путин заявил о недопустимости использования трагедии в Подмосковье для провокации национальной розни, ксенофобии и исламофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК проверит версию о причастности Запада и Украины к терактам против России.