«Эти слова со мной навсегда»: Захарова назвала свою самую любимую песню

Дипломату еще в юности оказалась близка эта композиция, которая выражала ощущение полной свободы.

Самой любимой песней официального представителя МИД РФ Марии Захаровой еще в юности стала композиция группы «Моральный кодекс» — «До свидания, мама!» Для дипломата эта песня стала лучшей из 90-х годов, рассказала она в своем Telegram-канале.

«Есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры», — указала Захарова.

Она вспомнила, как впервые услышала ее еще ученицей старших классов в школе, и она сразу запала ей в душу.

«Сама мелодия, вот этот драйв, эти слова — со мной навсегда», — призналась Захарова.

По словам Захаровой, клип на песню группы стал феноменальным для того времени, потому что именно после него появилось множество потрясающих работ, создатели которых ориентировались именно на заданные музыкальным коллективом стандарты качества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марию Захарову побудило написать песню для Зары.