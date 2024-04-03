В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников

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Для ребят подготовили обширную культурную программу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тишина, спокойствие и никаких взрывов. Несколько сотен детей из Белгородской области, которая подвергается ударам украинских боевиков, привезли в Ленинградскую область, где они проведут три недели.

Для многих расставание с родными — стало настоящим испытанием. Но, чтобы у ребят не было времени грустить, для них подготовили образовательную и культурную программу. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран узнала детали.

На лицах детей — радость и в то же время волнение. Все-таки на время им пришлось попрощаться с родителями и уехать из дома. Но эта мера необходима.

Многие ребята в Северной столице впервые. Собирались в поездку основательно — это видно по их большим чемоданам. Пробудут здесь они 21 день, но это не точно. Пока ни дети, ни педагоги не могут наверняка сказать, когда смогут вернуться домой.

В Белгороде сейчас неспокойно. В сутки — по несколько обстрелов.

Эти кадры сделали сами ребята. Под прицелом ВСУ — жилые дома, школы, детские сады, больницы. Именно поэтому власти Белгорода и обратились с губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой принять детей.

Сопровождающий Константин Добрынин проверяет, все ли на местах. Он привез 16 детей, это ребята от 12 до 17 лет.

Соня Путина в Петербурге не первый раз, но самостоятельно так далеко еще не уезжала. Оказаться здесь, в спокойной обстановке, для детей сейчас лучший подарок.

С вокзала — сразу в автобусы, который довезет школьников прямо до их временного дома — детского центра. К размещению юных путешественников все готово. Первым делом — горячий обед. В меню — гуляш с гречкой, витаминный салат и чай. И только после — обучение.

Скучать не придется — педагоги разработали 16 образовательных программ. И не только. Спортивная комната, игровая площадка –к услугам гостей, постарались предусмотреть все.

Также дети смогут кататься на велосипедах, заниматься танцами и посещать бассейн. Но главное — учащиеся старших классов продолжат спокойно готовиться к экзаменам. Вполне возможно, что учиться здесь им придется всю четвертую четверть.

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