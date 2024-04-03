Готовы прогнуться: США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

Готовы прогнуться: США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

Фото: www.globallookpress.com / Gerard Bottino

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Власти США задумались о снятии запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования нового пакета помощи для Украины в Конгрессе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников в Белом доме.

Отмечается, что Белый дом хочет дождаться окончательного предложения конгрессменов по помощи киевскому режиму, чтобы уже принять окончательное решение по СПГ.

«Не думаю, что Белому дому сложно уступить в этом вопросе, потому что он может сказать климатическим активистам, что по существу ничего не изменилось», — отметил источник в энергетической отрасли, знакомый с ситуацией.

К слову, в начале года Белый дом объявил о паузе в вопросе выдачи разрешений на экспорт газа. Его в последние годы замещает российское топливо на мировых рынках. Причиной такого решения, по словам Джо Байдена, стала ситуация с климатическими изменениями, а именно «экзистенциальная угроза». Оно неоднократно критиковалось, к примеру, республиканцем Майком Джонсоном. По его словам, такое решение Байдена лишь усиливает РФ и делает Европу зависимой от российского топлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден насмешил Белый дом на детском празднике Пасхи.

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