Волшебная справка? Как не нарваться на штраф за недопуск газовщика в дом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Избежать штрафов за недопуск газовщика в дом можно благодаря справке

Волшебная справка? Как не нарваться на штраф за недопуск газовщика в дом

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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За недопуск газовщиков в квартиру гражданским лицам совсем скоро может грозить штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Газораспределительные организации, чтобы получить разрешение осмотреть газовое оборудование в квартире, должны заключить договор с собственником, рассказал в беседе с изданием URA.RU председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты Андрей Широков.

Он отметил, что за последние полгода россияне стали реже пускать к себе в квартиры газораспределительные организации. Доступ снизился с 70% до 30%.

Вместе с тем наложить штраф на собственника, который не пустил газовщика домой, будет достаточно сложно, так как необходимо сначала доказать, что специалиста не впустили, объяснил зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Даже если дело дойдет до суда, то собственник может предоставить справку, подтверждающую уважительность причины. Помимо этого есть определенный порядок уведомления о визите», — пояснил Аксененко.

Так, собственника о визите должны оповестить любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления. Обязательно в срок не позже 20 дней визита. А в течение семи дней с момента получения абонент должен сообщить, сможет ли он принять в течение последующих десяти суток специалиста. Если нет, то договориться о дате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ начал действовать новый порядок оформления перепланировки жилья.

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