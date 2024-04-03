В России хотят ужесточить наказание за нарушения при обращении с опасными вирусами

В ГД разработали проект о лишении свободы до 12 лет за провоз патогенов в РФ
Фото: www.globallookpress.com / Genetic Labs Genetic
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Изменения предлагается внести в статью 226.1 Уголовного кодекса.
Депутаты Государственной думы разработали законопроект, ужесточающий наказание за нарушение при обращении с опасными вирусами и токсинами. Так, за контрабанду патогенов в Россию предлагается лишать свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев.
«Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ разработаны мною совместно с коллегами», — написал он.
Как подчеркнул Пискарев, с учетом новых угроз и вызовов, с которыми столкнулась Россия, за провоз на территорию нашей страны патегоненных биоорганизмов контрабандистов смогут лишать свободы на срок до 12 лет. Уточняется, что речь идет о вирусах, микроорганизмах, токсинах, биоагентах, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза.
Изменения предлагается внести в статью 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об экспериментах США с двумя штаммами вируса оспы. При этом страны Евросоюза стараются не афишировать свои инициативы, называя их чувствительными для России. Москве уже известны конкретные названия проектов.
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