Бывшая подруга звезды «Дома-2» возмутилась равнодушием ее родных и близких — неужели никто и правда даже не заметил ее исчезновение.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону была обнаружена мертвой в собственной квартире. По одной из версий, там ее тело пролежало около 40 дней, и никто из соседей, друзей или родственников даже не начал ее искать за все это время.

Теперь знакомые Кпадону сокрушаются — как можно быть такими невнимательными. О трагедии бывшей подруги высказалась и певица Анна Калашникова, пишет KP.RU со ссылкой на ее личный блог.

По словам артистки с Либердж ей удалось познакомиться давно, когда та была в отношениях с Иваном Барзиковым. Пара была хорошей, но, к сожалению рассталась, отметила Калашникова. После их разрыва разошлись и пути подруг, хотя с Иваном Анна все еще поддерживает контакт.

Ситуация со столь поздним обнаружением тела бывшей участницы телестройки осталась непонятной для Калашниковой. По ее словам, это настоящее равнодушие со стороны близких.

«Одиночество — это ужасный удел. Либерж было 36 лет, она так хотела стать мамой. „Мечтаю, Анечка, о близняшках. Но вот от кого рожать? Успею ли?“, — переживала в разговорах со мной Либерж», — написала Калашникова в социальной сети.

Анна также призвала всех быть внимательнее к близким людям и беречь их. Смерть молодой девушки в одиночестве, по ее словам, стало настоящим примером того, как в современном мире гаджеты заменили людям живое общение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Либерж Кпадону из «Дома-2» страдала тяжелой зависимостью и медленно убивала себя.

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