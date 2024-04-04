Уставшую от сцены МакSим засняли в купальнике на яхте: куда сбежала певица

Еще недавно звезда огорошила фанатов заявлением об усталости от постоянных выступлений. Теперь же, видимо, артистка восстанавливает силы на курорте.

Вернувшись на сцену после лечения в реабилитационном центре из-за проблем с алкоголем, известная российская исполнительница МакSимона вновь огорошила фанатов новым заявлением — артистка решила сократить количество выступлений из-за того, что устала. Она намерена теперь больше времени посвящать себе и своей семье. Видимо, медлить с этим не стала. Издание 7Дней.ru опубликовало фото, на котором певица позирует в купальнике на яхте.

Предстала перед подписчиками МакSим в откровенном наряде. Звезда позировала на палубе в черном бикини, прикрываясь леопардовой туникой.

Известно, что звезда уехала отдыхать вместе с детьми, но не сообщила, куда именно. Судя по фотографиям, семья отправилась в Таиланд или на Бали. Певица отмечала, что персонал встретил их с красивым тортом. Угощение было подарено старшей дочери исполнительницы, которой недавно исполнилось 15 лет.

В начале весны знаменитость рассказала о переменах в своем рабочем графике. Певица заявила, что хочет посвящать больше времени своей семье, а не карьере, так как ее здоровье уже не позволяет устраивать длинные гастроли. Многие решили, что она планирует сделать паузу в карьере. Однако МакSим объяснила, что будет продолжать выступать, но не так часто, как раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим после комы задумалась о вечном.