Четкий посыл: Блинкен сделал заявление об отправке войск США на Украину

По его словам, Вашингтон с первых дней российской спецоперации помогает Киеву всеми возможными способами. Но есть одно «но».

Американских военных не планируют отправлять на Украину. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сейчас находится в европейском турне, в рамках которого пытается убедить союзников активнее помогать Киеву деньгами и вооружением. При этом Блинкен четко обозначил линии, которые, как он клянется, США не перейдут.

«С первого дня (президент США Джо) Байден ведет политику помощи Украине всеми возможными средствами, но при этом старательно избегая любых рисков прямого военного столкновения с Россией, как на земле, так и ядерного. Именно поэтому на украинской земле не будет ни одного американского солдата», — прокомментировал Блинкен.

Это стало прямым ответом США Эммануэлю Макрону. Президент Франции вот уже несколько месяцев активно работает над созданием европейской коалиции государств, которые готовы к прямому участию в конфликте на Украине.

В отличие от французского лидера, в Штатах видят своей задачей-максимум экономическую блокаду России и поддержку Украины технологиями и вооружением.

Блинкен также предложил продумать вопрос о дорожной карте для Киева по вступлению в НАТО. Примечательно, что о готовности альянса принять Незалежную в свои ряды говорят уже много лет, однако до сих пор не готов ни один официальный документ на эту тему. И составлять его, как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты сами не собираются.

Ранее 5-tv.ru писал, что США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.