МВД опровергло информацию о невозможности получить услуги столичной Госавтоинспекции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 0

Сотрудники ведомства работают до последнего посетителя.

МВД опровергло информацию о невозможности получить услуги столичной Госавтоинспекции

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла распространившуюся в различных Telegram-каналах информацию о невозможности получить талон электронной очереди и, в свою очередь, услугу столичной Госавтоинспекции.

«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала Волк.

Нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения возросла из-за вступивших в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления автомобилем, выдачи и обмене водительских прав, а также в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет транспортных средств.

Во всех столичных отделениях ГИБДД приняты меры, чтобы справиться с потоком. Ирина Волк отметила, что сотрудники ведомства продолжают работу до последнего посетителя.

Ранее 5-tv.ru писал, ТОП главных ошибок водителей, которые нельзя допускать в беседе с сотрудником ДПС.

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МВД опровергло информацию о невозможности получить услуги столичной Госавтоинспекции

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