Репродуктолог рассказала, почему лучше не откладывать роды «на потом»

От бесплодия страдают 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин.

Откладывание беременности является одной из главных причин бесплодия у женщин в России. Об этом рассказала «Известиям» главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина. Эксперт не советует парам откладывать зачатие ребенка «на потом».

Бесплодие диагностируют, если мужчина и женщина регулярно занимаются незащищенным сексом на протяжении года и это не приводит к зачатию. Возраст девушки в таких отношениях должен быть меньше 35. Если же женщина старше, то срок снижается до полугода. Из-за бесплодия под наблюдением находятся примерно 140 тысяч женщин и 20 тысяч мужчин.

«Основным направлением в сохранении репродуктивного здоровья нации является развитие профилактической медицины и переход от лечения заболеваний к их профилактике. Также важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье», — подчеркнула специалист.

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