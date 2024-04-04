Не узнать: сразу после похудения Бьянка легла под нож хирурга

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

Бьянка вышла на связь после пластической операции

Не узнать: сразу после похудения Бьянка легла под нож хирурга

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда и не думает останавливаться приводить тело в форму.

Королева отечественного R& B певица Бьянка продолжает буквально таять на глазах. Звезда российской эстрады рассказала о том, что после шокирующего похудения на целых 30 килограммов она уже успела сделать пластическую операцию.

«Котики, спасибо всем, кто переживал за меня. Операция прошла успешно, я отдыхаю, восстанавливаюсь и скоро выйду на связь. Всех целую», — эту сториз выложила певица в своих соцсетях.

Но даже таких кардинальных преображений во внешности Бьянке мало. По ее собственным словам, в планах скинуть еще пять-шесть килограммов. Для этого она старается как можно больше времени уделять физической активности, а также решила отказаться от высоких каблуков, чтобы ноги не отекали. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уставшую от сцены МакSим засняли в купальнике на яхте.

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