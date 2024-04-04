«Народный фронт» следит за выплатами водителям скорой помощи в новых регионах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 0

В рамках форума «Все для победы» президент заверил, что вопрос о выплатах водителям будет решен.

«Народный фронт» следит за выплатами водителям скорой помощи в новых регионах

Фото: Пресс-служба «Народного фронта»

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«Народный фронт» взял на контроль вопросы, связанные с выплатами водителям скорой помощи, которые работают под обстрелами в новых российских регионах. Теперь они получают доплаты, как все медицинские работники.

Ранее с просьбой назначить выплаты водителям «скорых» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину фельдшер из Донецка Галина Яковлева. Пообщаться с главой государства у нее удалось в рамках форума «Все для победы», который был организован «Народным фронтом».

Как отметила тогда фельдшер, «скорые» превратились в мишени для ВСУ. Только на ее выездах погибли шесть ее коллег — три фельдшера, два водителя и санитар.

«Медперсонал, врачи, фельдшеры, санитары получают спецвыплату, а водители — нет, но они вместе с нами рискуют жизнью. Можно ли для них предусмотреть какую-то выплату?» — спросила она.

Галина Яковлева отметила, что водители являются важным звеном в работе выездной бригады медиков — они принимают решения о выборе дорог и остановок максимально безопасных для врачей и пациентов.

Водитель скорой помощи Александр отмечал, что выплаты могли бы стать благодарностью за нелегкий труд, ведь работать под обстрелами крайне тяжело.

Президент, в свою очередь, ответил, что вопрос о выплатах водителям будет решен. И он был решен в кратчайший срок, заметила Галина Яковлева. Контролировать решения о выплатах будет «Народный фронт».

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