«Меня не нужно учить»: Ермакова объяснила, почему улыбалась на похоронах Либерж Кпадону

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 107 0

Ермакова не намерена оправдываться за свое поведение на похоронах Либерж Кпадону

«Меня не нужно учить»: Ермакова объяснила, почему улыбалась на похоронах Либерж Кпадону

Фото: Instagram* / ermakovan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Коллег и знакомых умершей звезды «Дома-2» обвинили в излишнем веселье на церемонии прощания.

С умершей экс-участницей «Дома-2» Либерж Кпадону простились 3 апреля. На траурной церемонии присутствовали многие знакомые и коллеги женщины, в том числе Надя Ермакова — тоже участница телестройки. Ее и нескольких других присутствовавших на похоронах в Сети обвинили в «слишком радостном» поведении.

Ермакова молчать не стала и отреагировала слова хейтеров.

«Меня не нужно учить, как правильно скорбеть. Кто-то в стрессе плачет, кто-то улыбается, но это не значит, что человек не переживает… А вам не стыдно учить меня, как правильно скорбеть?» — написала она в своем блоге.

Известно, что на церемонии прощания присутствовали и другие бывшие коллеги Кпадону. Надя Ермакова добавила, что они решили оказать финансовую поддержку семье Либерж.

«Каждый видит то, что хочет. Я не буду оправдываться. Кто считает, что я там скакала от счастья, тот так и будет думать…», — резюмировала знаменитость.

Либерж Кпадону была обнаружена без признаков жизни в собственной квартире. По одной из версий, там ее тело пролежало около 40 дней, и никто из соседей, друзей или родственников даже не начал ее искать за все это время.

Известно, что Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее диагностировали опухоль в правом легком. Последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

Ранее 5-tv писал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.31
-0.22 100.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
В центре Курска начался пожар после атаки украинских беспилотников
22:01
Путин: в Запорожской и Херсонской областях откроют новые молодежные центры
21:51
Больше не могу: как не выгореть на работе и что делать, если это уже произошло
21:40
Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия
21:32
Конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву
21:28
В Одессе планируют переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок