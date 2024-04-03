Капуста всему голова: как сбить температуру у ребенка без лекарств

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Педиатр Григорьева: приложенный ко лбу капустный лист снизит температуру у детей

Капуста всему голова: как сбить температуру у ребенка без лекарств

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Педиатр назвал эффективное народное средство, которое поможет облегчить состояние заболевшего чада.

Прикладывание ко лбу ребенка капустного листа может помочь снизить температуру, заявила в беседе с изданием Газета.ру педиатр Регина Григорьева. Она отметила, что этот метод быстрее стабилизирует состояние, и он достаточно дешевый. Однако прибегать лишь к нему как к способу борьбы не стоит.

«Капустный лист, приложенный ко лбу, является дополнительным способом, который совместно с жаропонижающими средствами быстрее помогает снизить температуру ребенку», — сказала специалист.

А вот прикладывать для снижения температуры у ребенка холодную газету лучше не стоит. Хорошей заменой этому будет обтирание или компресс на лоб. Но тоже как дополнительный способ к лекарственному лечению.

Вместе с тем врач предупредила, что головные боли у детей лечить прикладыванием ко лбу чего-либо и вовсе не стоит. Народные средства будут бесполезны.

«Вместо этого необходимо обратиться к педиатру и неврологу для проведения диагностики и выяснения причин головных болей у ребенка», — подытожила она.

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