В Берлине умерла родственница российского писателя Антона Чехова

В Германии умерла актриса театра и кино, режиссер и сценарист Вера Чехова. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

«Она скончалась в среду в Берлине после непродолжительной тяжелой болезни. Чеховой было 83 года», — говорится в сообщении.

Актриса была дальней родственницей российского писателя Антона Чехова. Она родилась в Берлине в 1940 году.

Училась в художественной академии на сценографа, но вскоре перевелась в мюнхенскую актерскую школу. Снималась в кино и на телевидении с середины прошлого века, сыграв более 50 ролей.

Некоторые из фильмов получили престижные награды, в том числе «Город отчаяния» (1981), получивший «Золотую камеру» в Каннах.

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