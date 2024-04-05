Минюст включил писателя Михаила Веллера* в реестр иноагентов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 65 0

Кто еще пополнил список?

Минюст включил писателя Михаила Веллера* в реестр иноагентов

Фото: Лиходеев Семен / ТАСС

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Писатель Михаил Веллер* включен в реестр иностранных агентов. Обновленный список появился на сайте Минюста РФ.

«Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Веллер участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Сам проживает в настоящее время за пределами РФ.

Список иноагентов пополнила и основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова*. Отмечается, что женщина выступала против спецоперации, принимала участие в распространении материалов иноагентов и недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ и российской армии. Тоже проживает за пределами страны.

В реестр включили и организацию «Российское социалистическое движение»** (РСД**).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст внес актера Семена Трескунова* в реестр иноагентов.

* — признаны иноагентами в России

** — организация, признанная в России иноагентом

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