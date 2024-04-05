В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 6 0

Нарушившим закон теперь может грозить штраф.

В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

Фото: Павел Лисицын / ТАСС

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Районный суд Кишинева признал экстремистским флаг в черно-желто-белых тонах, который был использован в Российской империи. Об этом сообщил телеканал TVR.

«Обнаружен экстремистский характер флага с горизонтальными черно-желто-белыми линиями», — объявили в ведомстве.

Граждане, нарушившие новый закон, могут быть оштрафованы на сумму до девять тысяч леев (примерно 50 тысяч рублей) или общественными работами до 60 часов. Для юридических лиц — до 30 тысяч леев (около 156 тысяч рублей).

Это решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней со дня его вынесения.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что президент РФ Владимир Путин входит в ТОП самых популярных иностранных политиков в Молдавии. Во всем молдавском обществе есть сильный запрос на улучшение отношений между Москвой и Кишиневом.

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