Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Соответствующий указ подписал Реджеп Эрдоган.

Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Соответствующий указ подписал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Документ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в тексте.

Причины такого решения не указаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие города захлестнули массовые протесты. Тысячи человек устроили погромы в центре города Ван после отмены результатов местных выборов. Чем они остались недовольны — читайте в нашем материале.

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