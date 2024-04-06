Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Соответствующий указ подписал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Документ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», — говорится в тексте.

Причины такого решения не указаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие города захлестнули массовые протесты. Тысячи человек устроили погромы в центре города Ван после отмены результатов местных выборов. Чем они остались недовольны — читайте в нашем материале.