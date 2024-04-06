При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Среди пострадавших есть двое детей.

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«ВФУ сегодня вечером обстреляли Буденновский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву... Всего на данный момент пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей, всем им оказывается медицинская помощь», — написал политик в своем Telegram-канале.

После обстрелов повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском и Буденновском районах, а также больница в Куйбышевском районе. Отмечается, что всего за сутки зафиксировано 29 обстрелов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек пострадал в результате обстрела поселка в Брянской области.

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При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей

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