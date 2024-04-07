Мир сошел с ума? Почему люди верят в ретроградный Меркурий и коридор затмений

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Пока что, уверяют астрологи, заключать важные сделки, вступать в брак, покупать машины и квартиры, путешествовать и начинать новые проекты не рекомендуется.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Ретроградный Меркурий вошел в коридор затмений. Уже от одного этого сочетания непонятных явлений у всех любителей астрологии сердце уходит в пятки.

Ну ясно же — ничего хорошего в это время быть не может. Заключать важные сделки, вступать в брак, покупать машины и квартиры, путешествовать и начинать новые проекты не рекомендуется.

Тем не менее, с точки зрения астрономии, то есть науки, происходят банальные в общем-то вещи — особенно в масштабах Вселенной. Вначале разберемся с Меркурием — это первая планета от Солнца, а Земля, как мы помним, — третья.

Обе вращаются вокруг светила, но с разной скоростью, поэтому у нас год — это 365 дней, а на Меркурии — 88 суток. Таким образом, раз в год Меркурий Землю обгоняет и как будто выписывает замысловатые петли на небосклоне, даже пятится назад — с нашей, земной, точки зрения.

Это и называется ретроградное движение — хотя он летит, как и летел, по своей орбите. К слову, все планеты Солнечной системы «пятятся» время от времени, но никто же не истерит по этому поводу.

Меркурию «дурная» слава досталась исключительно потому, что он «ретроградит» чаще других. И дает повод свалить на него крупные и мелкие неудачи.

В этой же логике и затмения — 25 марта было лунное, а 8 апреля будет солнечное — вот и получается «коридор затмений». Притом, что из России ничего этого вообще видно, но для особ впечатлительных это важно.

Добро пожаловать в XXI век — век когнитивных искажений. Информации вокруг так много, что мы не знаем — что истина, а что вымысел.

А если из всех утюгов несется про ретроградный Меркурий — наверное, это что-то значит, раз «все так говорят». Кстати, американцы попробуют направить этот тренд «вовлеченности» в научное русло — 8 апреля, в день солнечного затмения, НАСА, североамериканское космическое агентство, просит всех, кто его увидит, сфотографировать через специальное приложение на мобильный телефон и отправить им для обработки данных.

Но вот это давление общественного мнения, будь то по поводу ретроградного Меркурия или других «модных» веяний, — вещь, которую трудно исследовать и еще труднее контролировать.

Стандарты красоты меняются едва ли ни каждый год. Сначала в моде были худые, потом пришла волна боди-позитива, теперь в топе «пластик-позитив» — в смысле одобрительное отношение к пластическим изменениям внешности.

И тысячи женщин то изнуряют себя диетами, то ложатся под нож в погоне за ускользающими эталонами. На пользу это только тем, кто обогащается на этой волне.

Им ретроградный Меркурий не мешает калечить людей и подменять подорожавшие импланты не пойми чем. Расследование корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

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