Ответ шокирует: какая группа крови у людей с богатырским иммунитетом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Все дело в способности продуцировать белок интерферон при вирусной инфекции.

Ответ шокирует: какая группа крови у людей с богатырским иммунитетом

Фото: depositphotos /motortion

Ученые определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции, а, значит, наиболее сильный иммунитет.

Так, самыми сильными в части продуцирования интерферона оказались носители четвертой группы крови: белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

Далее идут обладатели третьей группы — 91% испытуемых и первой группы — 80%.

Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

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Ответ шокирует: какая группа крови у людей с богатырским иммунитетом

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